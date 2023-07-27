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Как сообщает издание «Военное дело», бывший руководитель службы «Натив» Израиля Яков Кедми обратил внимание на активные действия со стороны ВСУ в последние несколько дней. Причем украинские силы решили идти в атаку более крупными подразделениями.

По его словам, главными направлениями для нанесения удара ВСУ решили выбрать Запорожское направление и район Артемовска (ДНР). К тому же, украинское командование привлекло бойцов ССО Украины (силы специальных операций Украины) с целью прорыва российской обороны.

Военный эксперт отметил, что такие квалифицированные спецподразделения не отправляют на прорыв обороны. И если это произошло, то значит, что ВСУ остро нуждаются в квалифицированных военных. Обычные военнослужащие не смогли осуществить прорыв обороны ВС РФ, поэтому Киев пошел на крайние меры.

Кедми уверен, что подразделения ССО Украины – это последний стратегический резерв ВСУ, который до сегодняшних дней не был задействован. И теперь, по всей вероятности, у киевских властей, просто нет альтернативы.

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