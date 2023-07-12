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Американскому президенту Джо Байдену было чрезвычайно сложно принять решение о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Обозреватели издания «Взгляд» пишут, что дело не в угрызениях совести, так как Вашингтон активно применял такие бомбы в Ираке и Афганистане.

Четыре десятилетия назад Байден был яростным противником отправки в Израиль кассетных боеприпасов. Это может указывать на его истинное отношение к такому вооружению. Но если на Украину поставки все же начались, значит, ситуация сильно изменилась.

По мнению экспертов, от поставок оружия на Украину и ее успехов в контрнаступлении во многом зависит дальнейшая политическая судьба американского лидера. Именно поэтому он пожертвовал своими принципами, чтобы вновь добиться успеха на выборах в 2024 году.

Напомним, что экс-президент Дональд Трамп раскритиковал решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву. Он заявил, что таким образом Байден повысил риски начала Третьей мировой войны.

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