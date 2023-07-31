Американская рэп-исполнительница Карди Би во время своего выступления бросила в зрителя микрофон. Об этом сообщили журналисты американского издания Hollywood Reporter. Отмечается, что такой поступок звезда совершила из-за того, что на нее посетитель выплеснул какую-то жидкость. По предположению, это был какой-то напиток.

Ролик, как рэп-исполнительница бросила микрофон, разлетелся в Сети. На видео можно рассмотреть, как на певицу выплескивают жидкость, а она бросает в обидчика микрофон. Кто именно облил певицу – точно не ясно. Но на кадрах видно, как Карди Би швыряет микрофон в девушку, а затем начинает кричать на нее. Затем охрана певицы спускается к провокаторше.

Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда в исполнителей зрители швыряют какие-то предметы во время выступления. Однако случай с Карди Би является нетипичным, ведь певица не стала уходить со сцены, а нанесла «ответный удар».

Ранее сообщалось, что певица Биби Рекса пострадала от смартфона, который фанат бросил из зала прямо ей в лицо.