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В энергетической сфере Европа должна зависеть от США, а не от России. Этого намерен добиваться в случае издания президентом Соединённых Штатов Рон Десантис. Кандидат на пост главы государства, губернатор штата Флорида, заявил об этом в интервью CNN. Его слова приводит “Лента.ру”.

По словам Десантиса, в отношении Москвы нужно ужесточать давление. Особенно это касается экспорта энергоносителей. Соответствующие сектора экономики, по словам кандидата в президенты, являются “спасительным кругом” для Владимира Путина.

Что же до противостояния на Украине, то здесь Десантис также предлагает решительные действия, которые не поощряют российскую сторону. Со слов кандидата в президенты, он намерен добиваться “устойчивого” решения российско-украинского вопроса.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Рон Десантис намерен баллотироваться от Республиканской партии. Однако для начала ему необходимо пройти процедуру внутрипартийных выборов. От той же партии намерен выдвигать свою кандидатуру и Дональд Трамп.

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