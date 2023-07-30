В августе на курс рубля могут повлиять мировые новости о цене на нефть, после публикации ежемесячного доклада ОПЕК министерским мониторинговым комитетом. При этом в последний месяц лета не будет заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам, поэтому рубль не получит ни негативных, ни позитивных ориентиров. Об этом в беседе с корреспондентом «РГ» заявил директор по коммуникациям BitRiver и экономист Андрей Лобода.

Эксперт напомнил, что в первой декаде августа должны быть опубликованы данные об инфляции в РФ за июль. Высокие показатели инфляции могут стать индикатором будущего повышения ключевой ставки Банком России, что может повлиять на укрепление курса рубля. При этом еще одним важным фактором для курса рубля будут показатели инфляции в США.

По мнению Лободы, национальная валюта России все еще подвержена влиянию санкционного и политического давления на нашу страну со стороны Запада. Поэтому обострение геополитической ситуации в мире может привести к кратковременному удешевлению рубля. Однако уже в конце августа появится повод для оптимизма.

Эксперт напомнил, что в ЮАР должен будет пройти саммит БРИКС, на котором могут сделать заявление о создании в будущем единой торговой валюты. Данное событие ускорит процесс дедолларизации мировой экономики. Экономист Лобода прогнозирует коридор курса рубля к началу сентября в пределах от 88 до 95 рублей за один доллар.