Из-за малоподвижного образа жизни на стенках кровеносных сосудов постепенно образуются липидные наслоения, которые закупоривают собой просветы и провоцируют такие серьезные заболевания, как инфаркт миокарда или инсульт. Кардиолог Нана Погосова назвала продукты питания, которые нужно исключить из рациона, чтобы устранить подобные риски.

Она отметила, что к появлению наслоений приводит чрезмерное употребление колбас с большим количеством жира, соленой и жареной пищи, фаст-фуда. Кроме того, даже оливковое масло, позиционируемое как диетическое, способно нанести вред организму.

«Если потреблять его неумеренно, это может привести к ожирению, так как оно очень калорийное. И вообще любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное. Этого многие не знают», – рассказала специалист.

Она отметила, что для здоровых людей лучшим способом избавиться от наслоений станет физическая активность. В случае наличия серьезного заболевания чистку сосудов нужно производить под наблюдением врача с применением специальных медикаментозных средств. Также на 6-7 процентов снизить холестерин поможет специальная диета. Она также должна разрабатываться врачом в соответствии с особенностями организма.