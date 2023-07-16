ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская актриса Ирина Рахманова получила огромную популярность после роли Белоснежки в фильме «9 рота». И хотя ее роль не была большой, именно ею она запомнилась российским зрителям.

Ирина Рахманова благодаря своей нетипичной внешности имела большой успех. Дорогу в российский кинематограф актриса получила благодаря съемкам в фильме «Брат 2». Также она снималась во многих фильмах и сериалах 2000-х годов, играя очень интересных персонажей.

Но все же, игра в «9 роте» принесла ей славу и любовь зрителей. За роль Белоснежки в 2006 году Ирина получила Премию за лучшую женскую роль второго плана «Золотой овен». Именно после этой роли за Рахмановой закрепился образ пацанки. Но участие в фильме «Питер FM» в итоге помог актрисе выступить в другом амплуа. На счету Ирины более пятидесяти работ в кино.

Сегодня Ирине Рахмановой уже исполнился 41 год. После рождения ребенка актриса заметно набрала в весе, что привело к чрезмерной критике в ее адрес со стороны многих зрителей. Но, несмотря на изменения во внешности, актриса является востребованной и продолжает активно сниматься в кино.

Вам может понравиться

Mash: украинские боевики обстреляли ЛЭП и жилые дома в селе Чуровичи Брянской области из артиллерии

Формирования вооруженных сил Украины обстреляли из ствольной артиллерии линию электропередачи, проходящую по территории села Чуровичи в Брянской области. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash. Сообщается, что на территории брянского села

В боях под Кременной ВС РФ уничтожают противника “дедовскими” танками Т-54

ВС РФ успешно применяют «дедовские» танки Т-54 на Кременском направлении, уничтожая противника в Пятихатках. «Военкоры Русской весны» сообщают, что эти боевые машины, несмотря на преклонный возраст, демонстрируют высокую эффективность в

Положение ВСУ на Купянском направлении ухудшается, из Волчанска и Харькова вывозят архивы и заводы

ВСУ понесли огромные потери на Купянском направлении, поэтому сейчас вновь начали жесткую принудительную мобилизацию в Одессе и других городах. Одновременно с этим Киев пытается выстроить оборону как самого Купянска, так