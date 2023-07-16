Российская актриса Ирина Рахманова получила огромную популярность после роли Белоснежки в фильме «9 рота». И хотя ее роль не была большой, именно ею она запомнилась российским зрителям.

Ирина Рахманова благодаря своей нетипичной внешности имела большой успех. Дорогу в российский кинематограф актриса получила благодаря съемкам в фильме «Брат 2». Также она снималась во многих фильмах и сериалах 2000-х годов, играя очень интересных персонажей.

Но все же, игра в «9 роте» принесла ей славу и любовь зрителей. За роль Белоснежки в 2006 году Ирина получила Премию за лучшую женскую роль второго плана «Золотой овен». Именно после этой роли за Рахмановой закрепился образ пацанки. Но участие в фильме «Питер FM» в итоге помог актрисе выступить в другом амплуа. На счету Ирины более пятидесяти работ в кино.

Сегодня Ирине Рахмановой уже исполнился 41 год. После рождения ребенка актриса заметно набрала в весе, что привело к чрезмерной критике в ее адрес со стороны многих зрителей. Но, несмотря на изменения во внешности, актриса является востребованной и продолжает активно сниматься в кино.