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В Нигере военные объявили о государственном перевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. Соответствующее видео, на котором полковник Амаду Абдрамане объявляет о перевороте, показали по национальному телевидению западноафриканской страны поздно вечером в среду.

По его словам, на всей территории страны вводится комендантский час, приостанавливают свою работу все государственные учреждения, а границы Нигера будут закрыты. Местные средства массовой информации сообщают, что президент страны Моххамед Базума был задержан и в настоящий момент он содержится под стражей.

Полковник Абдрамане заявил, что из-за плохого управления страной и ухудшающейся ситуации с безопасностью силами обороны было принято решение «положить конец действующему режиму».

Ситуацию с государственным переворотом в Нигере прокомментировал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он призвал «все вовлеченные стороны обеспечить защиту конституционного порядка и проявить сдержанность».

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