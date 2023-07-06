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В красном вине содержаться полифенолы, которые способны улучшать сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин, пишет издание Journal for Clinical Medicine.

Журналисты ссылаются на исследование Катанийского университета, согласно которым употребление мужчиной ежедневно одного или двух бокалов красного вина в день существенно снижает риски эректильной дисфункции.

Кроме того, напиток положительно влияет и на женщин, существенно повышая либидо. Растительные компоненты, которые содержаться в вине, стимулируют половые органы, а также повышают у мужчин уровень тестостерона.

Антиоксиданты, содержащиеся в напитке, приносят пользу всему организму. Они способны предотвратить развитие разновидностей онкологических заболеваний, возникающих из-за разрушения клеток свободными радикалами, а также недугов сердечно-сосудистой системы.

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