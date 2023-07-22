ВРЕМЯ
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Молодость кажется вечной, но старость приходит мгновенно. Время имеет странный ход и научное объяснение этому привлекает внимание исследователей, как сообщает сайт «Известия».

Эти изменения восприятия времени связаны с физиологией и активностью нашего мозга. С возрастом функции мозга претерпевают изменения, и хотя остановить этот процесс полностью невозможно, ученые и медики стремятся предотвратить серьезные проблемы с памятью и мышлением у пожилых людей.

Исследования показывают, что с течением времени мозг начинает обрабатывать информацию медленнее. В результате мы становимся менее быстрыми в восприятии окружающего мира, визуальных и звуковых впечатлений. Пожилые люди ощущают изменения в восприятии времени.

Такие процессы, как правило, начинаются уже после 25-30 лет. Ученые используют специальные тесты для измерения скорости обработки информации и способности концентрировать внимание по мере старения. Выяснилось, что наивысший уровень активности мозга достигается к 25 годам.

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