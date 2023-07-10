Кадровая проблема остаётся одной из наиболее острых в здравоохранении. Для её решения в России подумывают вернуться к существовавшей в Советском Союзе практике распределения выпускников-медиков. Пока такая возможность обсуждается в Госдуме. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на зампреда Комитета нижней палаты российского парламента по охране здоровья Алексея Куринного.

По словам депутата, несмотря на то, что на бумаге потребность во врачах в медицинских организациях сокращается, на практике дело обстоит несколько иначе. В учреждениях здравоохранения подчас просто уменьшают число ставок, за счёт чего повышается укомплектованность медицинскими работниками.

В то же время по официальным данным обеспеченность врачами-специалистами в России в мае этого года составляла примерно 15,3 на 10 тысяч населения. Однако в отдельных регионах этот показатель значительно ниже. В некоторых случаях число врачей не дотягивает и до 10 на те же 10 тысяч населения.