В России кардинально изменяется схема оплаты коммунальных услуг. Издание «Известия» рассказало, что главная цель – не дать управляющим компания свободно распоряжаться средствами жильцов.

В настоящий момент деньги поступают в управляющие компании, которые отчитываются об их использовании только один раз в год. Подобная схема открывает широкие горизонты для нецелевого применения средств, чем пользуются недобросовестные УК.

По новой системе средства будут аккумулироваться на специальных счетах, открытых Минстроем. Это даст возможность жильцам быть уверенными, что деньги попадают именно туда, куда нужно. Со счетов ведомства они будут напрямую переводиться поставщикам услуг электроснабжения, отопления, газоснабжения.