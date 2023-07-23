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Как сообщает издание «Известия», количество абитуриентов, поступающих в медицинские Вузы России в минувшем году выросло на целых 26%. А на субординатуру узких специализаций – на 95%. Об этом сообщил руководитель Министерства здравоохранения России на пленарном заседании Госдумы.

Но, несмотря на значительный приток в медицинские высшие учебные заведения, в больницах и поликлиниках существует огромная проблема кадрового состава. Лечащих врачей просто не хватает. После нескольких лет работы в государственных медучреждениях молодые специалисты увольняются.

По словам директора департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава Людмилы Летниковой, количество поступивших в медвузы на специалитет возросло на 3%, а в ординатуру – на 13%. Однако по итогу молодые специалисты все же увольняются с мест работы, так как в процессе обучения имели совершенно иное представление о работе врачей или другого медперсонала.

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