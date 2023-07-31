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200 миллиардов евро государственных активов России, которые были заморожены в ЕС, могут быть конфискованы в пользу восстановление Украины. Пока правового механизма для этого нет, но до конца текущего года он может появиться. Об этом пишут “Известия” со ссылкой депутатов Европарламента.

Механизм конфискации госактивов России может войти в 12-й пакет санкций ЕС против Москвы. Вероятность принятия соответствующего решения к концу года крайне высока, поэтому властям РФ уже стоить готовить судебный иск против подобных шагов – заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. При этом парламентарий признал, что такие действия ЕС вряд ли ускорят достижения мира на Украине, они лишь усилят эскалацию конфликта между Европой и Москвой.

“Известия” напоминают, что осталось не так много сфер, которые бы могли попасть под новые санкции ЕС. Кроме конфискации госактивов, власти Евросоюза могут ограничить импорт из России сжиженного газа, алмазов или наложить рестрикции на атомную энергетику РФ.

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