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С 1 июля будущего года в России может вступить в силу закон о льготных вкладах для малоимущих граждан. В первом чтении его могут принять уже осенью. Законопроект предполагает повышенную банковскую ставку для малоимущих россиян. В этой связи финансовые организации уже попросили власти предоставить им оперативный доступ к данным об этой категории населения. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка направил в Госдуму – пишут “Известия”.

Предполагается, что благодаря информации, которая отображается на “Госуслугах”, банки смогут подтверждать финансовое положение малоимущих клиентов. Уточнять статус малоимущего можно только через год, когда заканчивается срок действия социального вклада.

Чтобы граждане не могли злоупотреблять ситуацией (в течение года статуса малоимущего можно лишиться, но повышенная ставка на вклад при этом сохранится до истечения года), банки просят предоставить доступ к оперативным данным малоимущих. Таким образом у финансовых организаций появится возможность оперативно закрывать счета, если гражданин вышел из указанной категории.

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