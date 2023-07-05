В стамбульском аэропорту «Сабиха Гекчен» были задержаны два гражданина Израиля за нарушение правил безопасности. Израильтяне, которые опоздали на рейс самолета, попытались самовольно проникнуть в самолет, взяв его штурмом. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Demirören Haber Ajansı.

Нарушители были зарегистрированы на рейс самолета, летевшего из Стамбула в Тель-Авив. Мужчины задержались и не успели на посадку самолета. Но они не хотели смириться с тем, что не попали на борт воздушного судна. Поэтому взломали дверь рукава, пробежали по нему, спрыгнули вниз и попытались догнать уже откатившийся самолет.

Они старались проникнуть на борт самолета, но сотрудники аэропорта попытались задержать их. Но мужчины оказывали сопротивление, поэтому для их задержания было задействовано несколько охранников и сотрудников аэропорта.

По сообщению израильского консульства в Стамбуле, на данный момент мужчины задержаны правоохранителями и ожидают судебного заседания.