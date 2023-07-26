У северных берегов Голландии внезапно начался сильный пожар на грузовом судне. Несколько членов экипажа получили ожоги, остальные были вынуждены прыгать за борт. Один человек считается погибшим, но это только предварительная информация.

Судно перевозило из Германии в Египет 2857 автомобилей, среди которых были и 25 электрокаров. Одна из машин самопроизвольно загорелась из-за технической неисправности, огонь перекинулся на другие авто, что и привело к масштабному пожару.

В Береговой охране Нидерландов сообщили, что к 11 часам дня по Московскому времени погасить пожар так и не удалось. Судно продолжает гореть, так как пожарные не рискуют перебираться на борт, а осуществляют тушение с моря. Кроме того, не прекращается сильный ветер, который раздувает пламя. Предполагается, что спасти ролкер вряд ли удастся и он просто затонет.