Президент Украины Владимир Зеленский заявили, что командиры националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) с позывными «Редис», «Калина» и «Волына» вернулись на территорию Украины. Напомним, до этого момента боевики находились в Турции.

«Возвращаются домой из Турции Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, наконец, будут с родными», – сообщил президент Зеленский.

Все «азовцы» были взяты в плен во время штурма металлургического комбината в Мариуполе в мае прошлого года. Затем их обменяли на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и военнослужащих ВСУ. При этом по условиям обмена националисты должны были оставаться на территории Турции до завершения конфликта. Каким образом их удалось вернуть на Украину, пока не сообщается.