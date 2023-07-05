Американская компания Apple решила заметно увеличить срок автономной работы своих смартфонов новой линейки iPhone 15 по сравнению с устройствами прошлого поколения. Об этом в своем материале со ссылкой на инсайдера сообщает китайское издание ITHome.

Как следует из публикации, все версии нового поколения смартфонов iPhone 15 получат аккумуляторную батарею с увеличенным объемом. Прибавка составит от 350 до 600 миллиампер часов по сравнению с аналогичными моделями 2022 модельного года.

По информации инсайдера, якобы связанного с основным производителем смартфонов американского бренда Apple в Китае компанией Foxconn, самая доступная версия iPhone 15 получит батарею объемом 3877 миллиампер-часов по сравнению с 3279 у предыдущего поколения.

При этом версия iPhone 15 Plus получит батарею объемом 4912 мА/ч (ранее 4325 мА/ч), а версия iPhone 15 Pro будет оснащаться аккумулятором объемом в 3650 мА/ч вместо 3200 у предыдущей версии. Американский смартфон в исполнении iPhone 15 Pro Max получит аккумулятор объемом 4852 мА/ч вместо 4323 мА/ч.