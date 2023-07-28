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После непродолжительного «затишья» украинская армия перешла к активным наступательным действиям на Запорожском участке фронта. Штурмовые отряды при поддержке двух колонн бронетехники попытались прорвать линию обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в окрестностях населенного пункта Работино на Ореховском участке фронта.

Украинские и западные средства массовой информации уже назвали активизацию боевых действий на Запорожском направлении вторым этапом контрнаступления ВСУ. По мнению западных экспертов, на этот раз украинская армия задействует все доступные ей резервы, чтобы мощной атакой прорвать хорошо укрепленные позиции российских сил.

Однако аналитики из Института изучения военных конфликтов (ISW) уже сообщают, что наступательные действия со стороны украинских сил под Ореховым замедлились. В настоящий момент украинское военное командование больше не предпринимает попыток устроить крупный штурм российских позиций с задействованием большого числа бронетехники.

Тем не менее, по данным западных экспертов, украинская армия смогла добиться успеха на Времьевском выступе, захватив населенный пункт Старомайорское и создав угрозу окружения российских сил в окрестностях села Урожайное.

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