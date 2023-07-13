Истерическое заявление президента Владимира Зеленского, которое он сделал по пути на саммит НАТО, не принесло ему никаких дивидендов. В ответ на обвинения в нежелании называть конкретные сроки вступления в Альянс, украинский лидер услышал лишь высказывание главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, отметившего, что блок ни разу ни слышал ни слова благодарности от Киева за беспрецедентную военную помощь.

РИА Новости отмечает также, что представители других стран НАТО порекомендовали Зеленскому успокоиться и сменить тон, чтобы не доводить дело до скандала.

В итоге, вместо обещанного сюрприза, Зеленский получил так называемые гарантии безопасности. Заключаются они в том, что Украина продолжит получать оружие и боеприпасы от Альянса. Может быть, чуть больше, чем до этого.

Зеленский продолжал истерить и требовать внести в документы хоть какую-то конкретную информацию, однако президент США Джо Байден и главы других государств остались непреклонны. Киеву нужно сперва «победить» и провести реформы, а уж затем пойдет разговор о сроках и условиях для вступления в блок.

Теперь украинскому лидеру предстоит хорошо постараться, чтобы объявить свой явный провал на саммите НАТО успехом и сделать так, чтобы в это поверил украинский народ.