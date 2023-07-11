Эксперты Фонда развития гражданского общества выявили 35 регионов России с наиболее кредитоспособным населением. Соответствующий рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом сообщают “Известия”.

В своём исследовании специалисты использовали данные Федеральной службы статистики и Банка России. Сравнивая несколько параметров, такие как заработная плата, доля доходов, которая идёт на погашение кредитов, стоимость жизни и прочие, эксперты присваивали каждому региону индекс. В ЯНАО он оказался самым высоким – 4,27. Иными словами, поясняют исследователи, в свободной от долгов части среднемесячной зарплаты умещается более четырех фиксированных наборов товаров и услуг в ценах этого региона.

На втором месте по кредитоспособности населения расположилась Москва с индексом 3,84, на третьем – Чукотка (3,65).