В экономике России сложилась такая ситуация, когда на рынке труда повысились “позитивные ожидания”. К примеру, бояться увольнений стало меньше граждан. Об этом свидетельствует социологическое исследование РАНХиГС – пишет “Российская газета”.

Результаты, которые получили специалисты, указывают: только 11% россиян полагают, что им грозит увольнение в течение ближайших трёх месяцев. Годом ранее таких респондентов было на 5% больше. При этом очень низкими назвало риски увольнение подавляющее большинство участников исследования – 85%. Этот показатель за год вырос. В прошлом году очень низкими риски своего увольнения называли 79% опрошенных.

Эксперты связывают позитивные изменения на рынке труда со стабилизацией российской экономики, которая стала себя чувствовать увереннее, чем в прошлом году. При этом специалисты также отмечают, что дефицит кадров в отдельных отраслях никуда не делся. В настоящее время на рынке труда востребованы не просто рабочие руки, а квалифицированные сотрудники, в первую очередь производственники.