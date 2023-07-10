Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили, какие зарубежные направления у российских туристов летом этого года стали популярнее. Об этом пишет РИА “Новости”.

Возглавила рейтинг столица Японии Токио. Здесь за год спрос на номера в отелях у россиян вырос сразу в 6 раз. Эксперты отмечают, что средняя стоимость номера в сутки в пересчёте на российские деньги составляет более 3 тысяч рублей. На втором месте – Сингапур. Сюда россияне стали приезжать в пять раз чаще. Стоимость номера в гостинице на сутки здесь в среднем составляет 5 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров – Сеул. Эти летом бронировать отели в столице Южной Кореи россияне стали в четыре раза чаще. Стоимость суток в сеульской гостинице составляет немногим более 2 тысяч рублей.

Для анализа специалисты онлайн-сервиса использовании данные о бронировании отелей в том или ином городе. Примечательно, что в список вошли и европейские направления – интерес россиян повысился к Барселоне, Милану, Риму и так далее. Количество бронирований номеров в отелях за год в этих городах тоже выросло.