Продюсер Иосиф Пригожин возмутился, что товары с его изображением продаются в маркетплейсах без его согласия. Он отметил, что ценит юмор, не лишен чувства самоиронии, но это уже слишком.

«Как вы считаете, продавать наклейки и зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально? Хоть бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может бы, подумал и дал согласие», – написал продюсер в своих социальных сетях.

Он также отметил, что к нему никто не обращался, чтобы получить разрешение на размещение изображений на наклейках, магнитах и брелоках.

В комментариях пользователи Сети поддержали Иосифа Пригожина, не без юмора отметив, что «нарушение авторских прав налицо». Также некоторые комментаторы предложили открыть бизнес по изготовлению стикеров с фото продюсера и похвалили его за отменное чувство юмора.