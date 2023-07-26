Как сообщает РИА Новости, пользователи популярной соц-сети Twitter (заблокирован в РФ) подвергли жесткой критике заявление президента США Джо Байдена о количестве умерших американских граждан от COVID-19. По словам американского лидера, в результате коронавирусной пандемии умерло чуть более 100 граждан США.

Один из пользователей написал, что каждое выступление Байдена оканчивается оговоркой, поэтому администрация Белого Дома должна запретить ему делать какие-либо заявления.

Другой комментатор написал, что «ляпы» Байдена встречаются ежедневно. Некоторые читатели возмутились, почему из-за такого количества позорных заявлений конгресс еще не объявил Байдену импичмент. «Какой позор», — заявил еще один комментатор.

Напомним, что согласно статистическим данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, начиная c 2020 года, в результате заболевания COVID-19 умерло более миллиона американских граждан.