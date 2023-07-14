Исследование EnergySage показало, что зарядка электромобиля в три раза выгоднее, чем заправка машины с двигателем внутреннего сгорания. О результатах рассказал портал Insider (признан иноагентом в России).

Чтобы зарядить аккумулятор электромобиля, владельцу потребуется потратить 15 долларов. Следовательно, одна миля обойдется в 4,5 центра. На автомобиле с ДВС расход на милю составит 13,5 центов, то есть заправка в три раза дороже зарядки.

В среднем в год жители США тратят на зарядку электромобиля 615 долларов. Заправка дизельным топливом или бензином обходиться в 1850 долларов за те же 12 месяцев.

При этом владельцы электрокаров имеют возможность осуществлять зарядку батарей дома, подключив авто к розетке. Если делать это в ночные часы, когда предоставляются выгодные скидки, экономия окажется весьма ощутимой.