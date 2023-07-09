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Из Харькова и Сум в быстром темпе вывозят те предприятия, которые важны Западу. Кроме того, власти бросили клич «Спасайся, кто может», жителям этих областных центров и регионов. Информацию об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков, который взял интервью у одного из командиров ЧВК «Вагнер».

«Мэр Харькова Терехов постоянно сообщает на всевозможных каналах, что Харьков – форпост незалежной Украины, и уже многие харьковчане говорят, что это не к добру. То же самое говорили по Мариуполю, Северодонецку и Артёмовску», – цитирует военкора издание “Царьград”.

В Сумах все достаточно просто, там власти прямо заявили местному населению, что единственным способом обеспечить безопасность является бегство в подконтрольные регионы Украины. В Харькове все более завуалировано, но смысл призыва тот же.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что все дело в ЧВК «Вагнер», которая якобы должна была передислоцироваться в Беларусь, но этого не сделала. И дальнейшие ее планы пока покрыты мраком. Хотя не исключено, что сейчас Евгений Пригожин заключает новые соглашения и «оркестранты» станут той силой, которая будет создавать санитарную зону вокруг Украины для недопущения дальнейших обстрелов и диверсий освобожденных территорий.

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