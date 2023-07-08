Стало известно, сколько получают иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии против ВС России. Журналисты немецкого телеканала RTL провели опрос наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В итоге удалось выяснить, что сумма заработных плат варьируется от 500 до 3000 евро в месяц.

По имеющимся данным, в рядах ВСУ находится около 100 военнослужащих из Франции. И хотя в начале СВО в зону боевых действий на Украине захотело отправиться около 800 французских граждан, то в реальности заключили контракт менее половины желающих. Причем некоторые из тех, кто рискнул отправиться на фронт, в итоге решили вернуться обратно домой.

По итогу отмечается, что вышеуказанные суммы платят наемникам, находящимся на передовой. Отмечается, что военные также покупают за свой счет снаряжение, ведь Киев не может обеспечить их всем необходимым.

Один из легионеров, пожелавший не разглашать свое имя, рассказал, что уже потратил на свое снаряжение несколько десятков тысяч евро. По его словам, некоторые иностранные бойцы используют для покупки снаряжения личные средства, другие открывают финансовые сборы.