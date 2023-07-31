Российские ВС превосходят украинскую армию в плане опыта, так как они уже участвовали в боевых действиях в Чечне, Сирии и Грузии. Накопленный опыт позволяет улучшать тактики и стратегии ведения боевых действий, рассказал в своей публикации в издании InfoBRICS независимый эксперт Драго Боснич.

Он отметил, что ВС РФ могут легко перемещаться в любую точку планеты и создавать свои базы, они улучшили советские тактики активной и глубокоэшелонированной обороны, что было достигнуто стремительным развитий технологических решений. Также они с блеском проводят и наступательные операции.

Так, в нынешнем контрнаступлении Украины российские ВС отлично держат удар, они фактически оставили Киеву только серые зоны. Такая оборона деморализует ВСУ, снижает их боевой дух. У российских же военных с мотивацией и боевым духом дела обстоят гораздо лучше.