Нейтральный статус Украины для России имеет принципиальное значение. Она в 1991 году получила независимость лишь потому, что в соответствующей декларации было черным по белому написало, что страна намерена сохранять нейтралитет, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с главами государств Африки российский лидер отметил, что Россия очень серьезно относится к мнениям своих партнеров об украинском конфликте. Он также выразил надежду, что на африканском континенте хорошо понимают, из-за чего разразилось военное противостояние.

«Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», – цитирует президента РИА Новости.

Путин отметил, что конфликт начался далеко не в прошлом году. Запад очень долго обрабатывал Украину, чтобы превратить ее в инструмент для ослабления России. Сейчас РФ полностью готова перейти к дипломатическому урегулированию противостояния, но этому всеми силами препятствуют как киевский режим, так и его кураторы из США и НАТО.