Известный американский бизнесмен Илон Маск выразил свое мнение касательно гипотезы о существовании внеземного разума во Вселенной. Свои умозаключения миллиардер из США изложил на своей страничке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в России).

Владелец компаний Tesla и Space X поделился своими мыслями по поводу так называемого парадокса Ферми, суть которого заключается в том, что с одной стороны существует огромное количество научных аргументов в пользу существования технологически развитых цивилизаций во Вселенной. А с другой стороны, пока нет ни одного научного доказательства существования внеземного разума.

Таким образом, из данной гипотезы следует два вывода: либо наши наблюдения и понимание сути природы ошибочны, либо мы единственные представители разумной жизни во Вселенной. Данные умозаключения действительно напугали Илона Маска, который написал: «Самый пугающий ответ на Парадокс Ферми – это то, что пришельцев вообще не существует. А это значит, что мы единственная искра сознания в необъятном мраке».