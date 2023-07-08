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Бизнесмен и изобретатель Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети Twitter назвал «змеенышем» основателя корпорации Meta (запрещенная в России экстремистская организация) Марка Цукерберга. Так он прокомментировал запуск нового сервиса Threads, являющегося аналогом «Твиттера».

Маск написал, что разработка приложения обошлась ему в 44 миллиарда долларов. Цукерберг же просто скопировал его для запуска своей новой социальной сети. Также он отметил, что этого достаточно для перехода на личности.

«Увидимся в клетке», – заявил предприниматель, напомнив конкуренту о будущем поединке.

Ранее Маск также заявил, что действия Цукерберга являются жульничеством. По словам изобретателя, махинации нельзя назвать хорошим явлением. Этот пост набрал более 265 тысяч лайков, прочитали его 14 миллионов пользователей соцсети.

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