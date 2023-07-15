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Соединенные Штаты ведут себя лицемерно, отправляя на Украину кассетные бомбы, заявил предприниматель и изобретатель Илон Маск. Он напомнил, что США во все времена осуждали использование этих боеприпасов как огромное зло, а сейчас сами поставляют их в Киев. Отлично зная, что ВСУ будут задействовать их против мирного населения.

«Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», – заявил Маск.

Он отметил также, что ничего хорошего из отправки кассетных боеприпасов на Украину не выйдет.

В Вашингтоне и Киеве уже подтвердили, что бомбы доставлены на Украину. По словам украинских чиновников, в настоящий момент они еще не используются. Это крайне опасное оружие, которое имеет серьезные ограничения к применению, поэтому командование сейчас размышляет, как их лучше задействовать.

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