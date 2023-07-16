У Киева слишком мало средств ПВО и поэтому он не может размещать их подальше от жилых домов, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что из-за недостатка зенитно-ракетных комплексов Украине приходится размещать их максимально плотно. Если же попытаться отвести ЗРК дальше от населенных пунктов, между ними появятся «пробелы», которыми могут воспользоваться ВС РФ.

Также Игнат заявил, что несмотря на поставки западных комплексов ПВО, у Киева их остается по-прежнему мало.

Напомним, что зенитно-ракетные комплексы советского и западного образца сбивают дроны-камикадзе непосредственно над жилыми домами. Это провоцирует падение обломков, а также иногда приводит к гибели гражданских лиц.