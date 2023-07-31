Американский таблоид International Business Times прокомментировал недавнюю серию ударов ВС РФ по Одессе. По словам журналистов, ВС РФ задействовали для этой цели самые грозные ракеты «Оникс», сбить которые украинской ПВО не удалось.

Авторы публикации, перевод которой представляет РИА Новости, сообщили, что ракеты берегового комплекса «Искандер» разгромили портовую инфраструктуру Одесской области, а также уничтожили склады с боеприпасами и вооружением.

«Оникс» или «Яхонт» (экспортное наименование) может разгоняться до 3000 километров в час. Ракета разработана для поражения надводных целей, однако вполне может быть использована для ударов по наземной инфраструктуре. Она летит на минимальной высоте, благодаря чему подходит для атак в условиях сильного радиоэлектронного или огневого противодействия.

Система самонаведения «Оникса» – это инновационная разработка, которая может взаимодействовать с другими боезарядами, оценивать ситуацию, выбирая мишени по важности, а затем использовать самую эффективную схему нанесения удара.