Эксперты из Американской ассоциации по болезни Альцгеймера (AAIC) выяснили, что у людей, страдающих хроническими запорами, значительно ухудшаются когнитивные функции. Результаты своего исследования ученые представили на международной конференции AAIC.

Известно, что многие люди в пожилом возрасте имеют проблемы с пищеварением, что в итоге приводит к запорам. Также запоры вызывает отсутствие физической активности, рацион с низким содержанием клетчатки, использование различных лекарственных средств.

Хронические запоры могут приводить к гормональному дисбалансу и даже депрессии. Также, по мнению специалистов, редкая дефекация может стать одной из причин развития деменции в пожилом возрасте.

Ученые проанализировали данные 110 тысяч участников трех исследований и сопоставили их когнитивные способности с проблемами дефекации. По результатам исследования, специалисты определили, что у людей, страдающих запорами, уровень когнитивных способностей был ниже, нежели у тех, кто не имел проблем с дефекацией.