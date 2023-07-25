ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты из Американской ассоциации по болезни Альцгеймера (AAIC) выяснили, что у людей, страдающих хроническими запорами, значительно ухудшаются когнитивные функции. Результаты своего исследования ученые представили на международной конференции AAIC.

Известно, что многие люди в пожилом возрасте имеют проблемы с пищеварением, что в итоге приводит к запорам. Также запоры вызывает отсутствие физической активности, рацион с низким содержанием клетчатки, использование различных лекарственных средств.

Хронические запоры могут приводить к гормональному дисбалансу и даже депрессии. Также, по мнению специалистов, редкая дефекация может стать одной из причин развития деменции в пожилом возрасте.

Ученые проанализировали данные 110 тысяч участников трех исследований и сопоставили их когнитивные способности с проблемами дефекации. По результатам исследования, специалисты определили, что у людей, страдающих запорами, уровень когнитивных способностей был ниже, нежели у тех, кто не имел проблем с дефекацией.

Вам может понравиться

Атака беспилотников на Москву: что сообщили в Минобороны

Ранним утром 24 июля Москву атаковали беспилотные аппараты ВСУ. Эту информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что дроны ударили по двум нежилым зданиям, сейчас на месте работают сотрудники

Дайте огня: Польша в панике ищет новые источники газа и нефти, чтобы избежать кризиса зимой

Жесткая антироссийская политика Польши оставила ее без газа и нефти. Сейчас стране придется самостоятельно искать энергоресурсы, что не так просто сделать. Польские эксперты уверены, что энергетический коллапс в стране должен

Появились подробности о последствиях массированного ракетного ударов по объектам в Одессе

Портал «Военное обозрение» раскрыл некоторые подробности массированного ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля. Особо подчеркивается, что все атаки проводились по объектам военной инфраструктуры. Известно как минимум о