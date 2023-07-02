Хозяйка дома на улице Герцена, 136 в Екатеринбурге Вера Ярмолюк рассказала об опекуне погибшего мальчика Далера Веронике Наумовой. 13 декабря 2020 года, то есть уже через 10 дней после гибели ребенка, Наумова связалась с владелицей и попросила о заселении.

Она говорила, что у нее много детей и муж. Также она сказала, что дом ей очень понравился. Несмотря на некоторые сомнения, Ярмолюк все же сдала дом в аренду, рассказал портал E1.

Сама хозяйка жила в Москве, поэтому через неделю познакомиться с квартирантами и их детьми пришла свекровь. И была шокирована тем, что семья успела сотворить с домом за столь короткий срок.

Наумова выбросила на улицу почти всю мебель, которая была в доме, в дверях были выбиты стекла, в холодильнике сломаны полки. Также семейство жило в условиях полной антисанитарии. В доме с ними находилась собака, которая даже в туалет ходила в одной из комнат.

Вероника кричала на детей, используя нецензурную лексику. Также она часто неделями не ночевала дома, оставляя детей одних. По словам хозяйки дома, после истории с Далером Наумова заслуживает высшую меру наказания.