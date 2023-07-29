Боевики ВСУ на Донецком направлении готовы хоть сейчас самовольно оставить позиции. Они хорошо видят, что контрнаступление провалилось, рассказал замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Командир легендарного батальона «Восток» сообщил, что из украинских окопов приходят сообщения о возмущениях солдат. Они недовольны, что понесшие серьезные потери подразделения вполне могут дезертировать, оставив занимаемые позиции.

Сейчас, по словам Ходаковского, украинские войска закрепляются в Старомайорском неподалеку от Великой Новоселовки. Они сумели захватить населенный пункт, однако это только локальный успех, развить который вряд ли удастся. Киев не ставит на Донецком направлении никаких стратегических целей перед своими боевиками, так как ключевым направлением было и остается Запорожское.