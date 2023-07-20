Штурмовые бригады вооруженных сил Украины пытаются прорвать оборону российской армии на Южно-Донецком участке фронта. При этом на остальных участках линии боевого соприкосновения ситуация также остается довольно напряженной. Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель главы Росгвардии в Донецкой народной республике Александр Ходаковский.

По его словам, на Угледарском направлении украинские боевики организовали несколько мощных попыток прорвать оборону Вооруженных сил Российской Федерации. Однако все попытки противника перейти в атаку были вовремя выявлены российскими разведчиками, врагу было нанесено существенное огневое поражение, после чего он был вынужден откатиться на исходные позиции.

По мнению Ходаковского, командование ВСУ реализовывает тактику ползучего контрнаступления, нанося москитные атаки на множественных участках фронта. При этом несмотря на все трудности, с которыми сталкивается российская армия, ВС Украины так и не смогли добиться значимого успеха ни на одном из направлений. Линия боевого соприкосновения в итоге остается статичной, резюмировал Ходаковский.