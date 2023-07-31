На Украине отмечается появление нескольких политических альянсов, которые раньше даже представить себе никто не мог. Кроме того, президент Владимир Зеленский теряет рейтинг и уже не видится таким сильным фаворитом, как еще несколько месяцев назад, сообщил бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Действующий замглавы управления Росгвардии по ДНР пояснил, что никаких предпосылок к тому, что Зеленского «сбросят», нет, однако Киев ведет себя так, будто у него осталось совсем немного времени. Не исключено, что США и их союзники окончательно утомились от украинского лидера и всего киевского режима и активно подталкивают его к мирным переговорам, передает портал Pravda.ru.

Сейчас на Украине все чаще говорят о выборах. Зеленский совсем не против их отменить, однако вряд ли это сделает. Офис президента уже начал предвыборную борьбу, причем ведет ее даже слишком активно.