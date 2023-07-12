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Киев уже получил кассетные боеприпасы и использует их для ударов по позициям российских войск, рассказал замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Он отметил, что в последние несколько дней украинские боевики до минимума снизили активность артиллерийских снарядов. Произошло этой из-за дефицита боеприпасов. Однако сейчас с позиций ВС РФ сообщают об использовании противником кассетных бомб. Это указывает, что ВСУ либо получили поставку, либо имели в запасе запрещенные боезаряды.

По словам бывшего командира батальона «Восток», в результате трех обстрелов существенного ущерба российским войскам нанести не удалось. Кассетные боеприпасы нельзя отнести к высокоточным. Но они все же представляют опасность для военнослужащих и техники, а также для гражданского населения, находящегося вне укрытий.

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