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Президент Украины Владимир Зеленский после саммита НАТО решил реабилитировать себя в глазах западных «партнеров» и взвинтил ставки на фронте до максимума. Он бросил подразделения на убой на Времьевском выступе, совершенно не обращая внимания на потери, рассказал замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Он сообщил, что к северу от населенного пункта Новая Астрахань в Луганской области местные жители слышали разговоры на французском языке. В первых рядах украинской армии идут западные наемники.

На одном из участков десант ВС РФ начал штурм позиций противника. Командир полка российских войск лично возглавил одну из штурмовых групп, уйдя из вспомогательного пункта управления.

Напомним, в Минобороны Украины ранее заявили, что ВС РФ ведут наступление на Купянском направлении а также в Марьинке и окрестностях Авдеевки.

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