Несмотря на то, что даже Запад уже понимает, что контрнаступление ВСУ провалилось, Киев продолжает бросать все новые силы на одни и те же направления, неся катастрофические потери. Эту странную, на первый взгляд, тактику прокомментировал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он отметил, что в таких действиях ВСУ есть определенный смысл. Они пытаются добиться такого явления, которое в металлургии называется «усталостью металла». То есть, методично бить в одно и то же место, пока оно не ослабнет настолько, что можно будет прорвать оборонительные порядки.

Помимо этого, ВСУ наносят удары по логистике ВС РФ и вполне могут со временем серьезно нарушить ее на выбранном участке фронта.

В то же время «усталость металла» относится и к украинской армии. Чтобы продолжать контрнаступление в таком же духе, надо иметь несгибаемую волю. Ведь со временем отсутствие каких-либо успехов при огромных потерях деморализует даже самых волевых и мотивированных солдат.