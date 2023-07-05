ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на то, что даже Запад уже понимает, что контрнаступление ВСУ провалилось, Киев продолжает бросать все новые силы на одни и те же направления, неся катастрофические потери. Эту странную, на первый взгляд, тактику прокомментировал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он отметил, что в таких действиях ВСУ есть определенный смысл. Они пытаются добиться такого явления, которое в металлургии называется «усталостью металла». То есть, методично бить в одно и то же место, пока оно не ослабнет настолько, что можно будет прорвать оборонительные порядки.

Помимо этого, ВСУ наносят удары по логистике ВС РФ и вполне могут со временем серьезно нарушить ее на выбранном участке фронта.

В то же время «усталость металла» относится и к украинской армии. Чтобы продолжать контрнаступление в таком же духе, надо иметь несгибаемую волю. Ведь со временем отсутствие каких-либо успехов при огромных потерях деморализует даже самых волевых и мотивированных солдат.

Вам может понравиться

Покинувший Россию Дмитрий Назаров ответил на обвинения в алкоголизме

Российский актер Дмитрий Назаров (признан иноагентом на территории России по решению Минюста РФ) вместе со своей женой, Ольгой Васильевой, покинул пределы родной страны и обосновался во Франции. У супругов есть

Иосиф Пригожин возмутился из-за продажи в интернете наклеек с его лицом

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился, что товары с его изображением продаются в маркетплейсах без его согласия. Он отметил, что ценит юмор, не лишен чувства самоиронии, но это уже слишком. «Как вы

“Ведомости”: чиновникам Минпромторга РФ запретят пользоваться айфонами

Устройства производства американской компании Apple не должны применяться в решении рабочих вопросов. Чиновникам Минпромторга РФ запретят пользоваться соответствующими гаджетами в рабочих целях с 17 июля. Распоряжение об этом уже издано