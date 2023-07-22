Захвативший заложников в Московской области злоумышленник имел в своем арсенале большое количество оружия и угрожал совершить «поход на Кремль», рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в одном из поселков под Истрой в Подмосковье. 35-летний житель Красноярска выдвинул несколько политических требований, а также заявил, что у него имеется необходимое оружие для «похода на Кремль». В ответ на требования переговорщиков сдаться он открыл огонь по силовикам.

К месту инцидента были вызваны сотрудники ОМОНа и СОБРа. Они предприняли попытку задержать преступника с использованием газового оружия. Позже появились сообщения о взрывах рядом с захваченным мужчиной коттеджем. В результате операции по обезвреживанию злоумышленника он был ликвидирован.