ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Более четверти туристов, которые за первое полугодие посетили турецкую провинцию Анталья, оказались россиянами. Такие данные приводит телеканал Haber Global (HG) со ссылкой на Управление культуры и туризма Антальи – передаёт ТАСС.

Всего с января по июнь в одну из наиболее известных туристических провинций Турции в общей сложности приехало 1,3 миллиона человек. Россияне составили 25,2 процента от приезжих. На втором месте идут гости из ФРГ (около 23 процентов от общего числа). И замыкают тройку лидеров с большим отставанием британцы. Лишь каждый десятый турист в Анталье в первом полугодии был родом из Соединённого Королевства.

Эксперты отмечают, что турпоток в Анталью по сравнению с прошлым годом серьёзно увеличился. Только за июнь число туристов, прибывающих в провинцию воздушным транспортом, стало больше на 15%. Причём лидируют здесь также россияне. В первый месяц лета в Анталью прибыли более полумиллиона российских туристов.

Вам может понравиться

В интересах польского заказчика: Южная Корея начинает модернизацию гаубиц К9

Самоходную артиллерийскую установку K9A1 Thunder производства Южной Кореи модернизируют до версии K9A2 по решению правительства страны. Производитель гаубицы компания Hanwha Systems сообщает, что изменения в конструкцию будут внесены в соответствии

Блогер Анна Смолина поделилась своими впечатлениями, после путешествия на пароме до Сахалина

Путешественница и автор популярного блога «А чего дома сидеть» Анна Смолина недавно побывала на Сахалине. После чего девушка поделилась с подписчиками своими впечатлениями от путешествия на пароме до острова. На

Финансист Волкова раскрыла простые правила для экономии на летнем отдыхе

Отдых на море для многих остается несбыточной мечтой, однако ее можно воплотить в реальность, если соблюдать некоторые элементарные правила. Финансист Татьяна Волкова рассказала, как можно накопить деньги на отпуск, о