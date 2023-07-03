Более четверти туристов, которые за первое полугодие посетили турецкую провинцию Анталья, оказались россиянами. Такие данные приводит телеканал Haber Global (HG) со ссылкой на Управление культуры и туризма Антальи – передаёт ТАСС.

Всего с января по июнь в одну из наиболее известных туристических провинций Турции в общей сложности приехало 1,3 миллиона человек. Россияне составили 25,2 процента от приезжих. На втором месте идут гости из ФРГ (около 23 процентов от общего числа). И замыкают тройку лидеров с большим отставанием британцы. Лишь каждый десятый турист в Анталье в первом полугодии был родом из Соединённого Королевства.

Эксперты отмечают, что турпоток в Анталью по сравнению с прошлым годом серьёзно увеличился. Только за июнь число туристов, прибывающих в провинцию воздушным транспортом, стало больше на 15%. Причём лидируют здесь также россияне. В первый месяц лета в Анталью прибыли более полумиллиона российских туристов.