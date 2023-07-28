28 июля ВСУ совершили очередной теракт. Для этой цели они использовали ракеты С-200, переделанные под поражение наземных целей. Одна из ракет повредила здание музея в Таганроге, упав прямо в центре города. Вторую сбила ПВО, боезаряд рухнул в Азовском районе.

Террористическую атаку прокомментировал военный эксперт Сергей Хатылев. Он рассказал изданию «МК», что зенитные ракеты комплексов С-200 давно сняты с вооружения украинской армии. Однако они остаются на складах, причем в огромных количествах. Именно большие их объемы являются главной опасностью этих боезарядов.

Киев запускает ракеты с «кочующих» пусковых установок, которые уже видели в Запорожье, Херсонской, Харьковской и Одесской областях. Украина переделывает их в полубаллистические боезаряды класса «земля-земля» и наносит удары по мирным городам РФ.

Хатылев отметил, что именно ракета С-200 около 20 лет назад сбила российский пассажирский лайнер Ту-154. Он следовал по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, все пассажиры и экипаж самолета тогда погибли.

Эксперт также пояснил, что С-200 являются весьма точными ракетами с дальностью до 200 километров. Но это при использовании для поражения воздушных целей. Как обстоят дела с этими параметрами после переделки, сказать сложно.

«Боевая часть содержит большое количество поражающих элементов – обычно свинцовых шариков. Образуется конус из поражающих элементов при подрыве боевой части. Зона сплошного поражения довольно большая – разлет в радиусе 200-300 метров. Много попутных поражающих факторов – ударная волна, горение остатков жидкого топлива – окислителя и горючего», – рассказал аналитик.