Группой хакеров RaHDit были выложены в Сеть маршруты гражданский судов, с которых могли быть запущены беспилотные надводные аппараты, нанесшие удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Исходя из информации, предоставленной RaHDit, в данной террористической операции, руководимой СБУ или ГУР Украины, могли принимать участие два танкера: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Одно из этих суден дрейфовало несколько дней до теракта в 100 км от города Новороссийск. Другой же танкер лег в дрейф южнее. А затем оба корабля встретились в Черном море.

По мнению хакеров, надводные беспилотники могли быть доставлены с одного судна на другое. А для управления дронами, по всей вероятности, был задействован еще один корабль, находившийся в непосредственной близости к Крымскому мосту. По данным Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, виновниками данного террористического акта являются украинские спецслужбы.