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Хакерская группировка RaHDit показала маршруты нефтяных танкеров, которые могли выпустить ударившие по Крымскому мосту безэкипажные катера. Ее представители заявили, что информация была обнародована в качестве возмездия за участие в террористической атаке.

Речь идет о танкерах Khudayar Yusifzade и Beks Loyal. Один из них незадолго до теракта дрейфовал в ста километрах от Новороссийска. Второй находился немного южнее. Через некоторое время суда встретились в акватории Черного моря, передает РИА Новости.

По мнению хакеров, надводные дроны, которые использовались для террористической атаки, были перегружены с одного судна на другое в момент их встречи. Затем их выпустили по мосту. При этом предполагается, что был еще один корабль, который осуществлял управление надводными беспилотниками.

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