Бурное развитие нейросетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) может помочь хакерам автоматизировать процесс взлома в Сети. Эксперты по сетевой безопасности отмечают, что сам по себе ИИ не представляет никакой опасности, однако в умелых руках он может стать грозным инструментом, как положительного, так и отрицательного значения.

По словам эксперта в сфере кибербезопасности компании «Вебмониторэкс» Екатерины Старостиной, злоумышленники могут использовать алгоритмы ИИ для автоматизации процесса анализа уязвимостей и поиска подходящих для атаки жертв. Применение машинных алгоритмов на основе ИИ позволит хакерам повысить скорость и эффективность своей работы в разы.

Например, хакер может предоставить нейросети имя пользователя и ссылку на его профиль в соцсети, после чего ИИ соберет всю доступную в Сети информацию о данном человеке и даже поможет сгенерировать наиболее вероятные пароли.

При этом, по словам эксперта, данный тип автоматического взлома аккаунта будет успешен в случае использования пользователем простого пароля, состоящего целиком из чисел или букв. Даже ИИ потребуется огромное количество времени, чтобы подобрать сложный пароль, состоящий из комбинации чисел, символов и комбинации строчных и заглавных букв.